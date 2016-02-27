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حصر أموال الإخوان تخطر النيابة بالمتحفظ على أملاكهم وبينهم أبو تريكة

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حصر أموال الإخوان تخطر النيابة بالمتحفظ على أملاكهم وبينهم أبو تريكة حصر أموال الإخوان تخطر النيابة بالمتحفظ على أملاكهم وبينهم أبو تريكة
قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، بأن اللجنة أبلغت النائب العام بأسماء الشخصيات والكيانات التى تم التحفظ على ممتلكاتهم من جماعة الإخوان، ومن بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى، ورجل الأعمال صفوان ثابت مالك شركة جهينة باعتبار المتحفظ عليهم كانوا يدعمون ويمولون العمليات الارهابية التى قامت به جماعة الاخوان.

وأضاف أبو الفتوح فى تصريحات خاصة، بأن قرارات التحفظ على الشخصيات والكيانات الإخوانية جاء نفاذا للحكم الصادر من المحكمة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية والتحفظ على أموال من ينتمون إليها.

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