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متهم تخفى فى نقاب بمصلى سيدات بالجمالية: أنا شاذ.. والنيابة تحبسه 4 أيام

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متهم تخفى فى نقاب بمصلى سيدات بالجمالية: أنا شاذ.. والنيابة تحبسه 4 أيام متهم تخفى فى نقاب بمصلى سيدات بالجمالية: أنا شاذ.. والنيابة تحبسه 4 أيام
تمكن أهالى الجمالية من ضبط شاب تخفى فى زى منتقبة داخل مصلى للسيدات، وتعدوا عليه بالضرب وتم تسليمه لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

واعترف المتهم أمام المستشار أحمد حسن وكيل أول نيابة الجمالية أنه شاذ جنسيًا وكان يستدرج الرجال لممارسة الرذيلة معهم بالتخفى فى زى منتقبة على أنه سيدة.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أمام أحمد حسن وكيل النيابة أنه آخر مرة مارس فيها الشذوذ من 15 يومًا مع شاب بمنطقة الدقى بنفس الطريقه حيث استدرجه على أنه سيدة مرتدية النقاب.

أمر المستشار أحمد حسن وكيل أول نيابة الجمالية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق .


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