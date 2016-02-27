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بالصور..رئيس قسم جراحة مستشفى الأطفال بأسيوط ينضم لعمال النظافة لعجز العمالة

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بالصور..رئيس قسم جراحة مستشفى الأطفال بأسيوط ينضم لعمال النظافة لعجز العمالة بالصور..رئيس قسم جراحة مستشفى الأطفال بأسيوط ينضم لعمال النظافة لعجز العمالة
ارتدى الدكتور محمد عبد القادر، رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط، ملابس عمال النظافة وقام بتنظيف غرف العمليات وبرفقته أحد العمال، بسبب عجز عمال النظافة بقسم جراحة الأطفال.

وقالت الدكتورة زينب عبد اللطيف مدير مستشفى الأطفال الجامعى، إن قيام الدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم جراحة الأطفال بتنظيف القسم جاء بعد أن فاض به الكيل بسبب عجز العمالة التى تعانى منها المستشفيات الجامعية خاصة بعد ثورة 25 يناير بعد أن تم تثبيت عدد كبير من العمالة وتم تغيير المسمى الوظيفى لهم حسب المؤهل، ما تسبب فى عجز شديد فى عمالة الخدمات بالمستشفيات.

الدكتور محمد عبد القادر يرتدى ملابس عمال النظافة (1)

الدكتور محمد عبد القادر يرتدى ملابس عمال النظافة (2)
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