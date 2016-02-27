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"الداخلية" تنشر صور الهاربين من السجون وتخصص مبالغ مالية للإرشاد عنهم

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"الداخلية" تنشر صور الهاربين من السجون وتخصص مبالغ مالية للإرشاد عنهم "الداخلية" تنشر صور الهاربين من السجون وتخصص مبالغ مالية للإرشاد عنهم
تواصل وزارة الداخلية، إيماناً منها بأهمية الدور الجماهيرى المشارك لجهود الوزارة فى تحقيق رسالة الأمن، بنشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والإدلاء بأى معلومات تُساعد فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين، وخصصت الوزارة أرقام تليفونات (24888888 – 24884500 - 115)، وأرقام تليفونات قطاع حقوق الإنسان (01126977222 -01126977333 - 01126977444 ) والخط الساخن رقم (138) والبريد الإلكترونى الخاص بقطاع حقوق الإنسانe.humanrightssector@moi.gov.eg للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن.

وتقديراً لهذا الدور خصصت الوزارة مكافأة مالية لكل من يدلى بمعلومات تساعد أجهزة الأمن فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين.

1. أبو زيد سلامة صباح مدخل– هارب من ليمان أبى زعبل 1– فى قضية (اتجار مخدرات).
>2. باكير أحمد خليل– هارب من ليمان أبى زعبل 1 فى قضية (تجار مخدرات).
> 3. جلال حسن إسماعيل أبو قاضى– هارب من ليمان أبى زعبل 1 – فى قضية (اتجار مخدرات).
>4. حسام أحمد محمد محمد – هارب من ليمان أبى زعبل 1 – فى قضية (اتجار مخدرات).
>5. سفيان خيرى السيد عابدين– هارب من ليمان أبى زعبل 1 – فى قضية (اتجار مخدرات).
>6. تامر عبدالراضى حسن أحمد– هارب من ليمان أبى زعبل 2 – فى قضية (اتجار مخدرات).
>7. محمد مصطفى السيد عبداللطيف– مواليد 1986–مطلوب للتنفيذ عليه فى (37) حكما.
>8. رمضان محمد أبوزيد نصر– مواليد 1958– مطلوب للتنفيذ عليه فى (360) حكما.
>9. السعيد محمود توفيق عبدالله– مواليد 1956– مطلوب للتنفيذ عليه فى (96) حكما.
> وأكدت وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.

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سجن ابو زعبل ، سجن ، وزارة الداخلية ، هاربون (2)

سجن ابو زعبل ، سجن ، وزارة الداخلية ، هاربون (3)

سجن ابو زعبل ، سجن ، وزارة الداخلية ، هاربون (4)

سجن ابو زعبل ، سجن ، وزارة الداخلية ، هاربون (5)

سجن ابو زعبل ، سجن ، وزارة الداخلية ، هاربون (6)

سجن ابو زعبل ، سجن ، وزارة الداخلية ، هاربون (7)

سجن ابو زعبل ، سجن ، وزارة الداخلية ، هاربون (8)

سجن ابو زعبل ، سجن ، وزارة الداخلية ، هاربون (9)
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