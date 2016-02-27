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حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بابتزاز السيدات لممارسة الرذيلة معهن بأسوان

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حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بابتزاز السيدات لممارسة الرذيلة معهن بأسوان حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بابتزاز السيدات لممارسة الرذيلة معهن بأسوان
أمرت نيابة قسم أسوان، اليوم السبت، حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز السيدات عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لممارسة الرذيلة معهن.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط أمين شرطة "مجدى.ا" لقيامه باستخدام موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى ابتزاز السيدات وتهديدهن بنشر صورهن فى المواقع الإباحية مقابل ممارسة الجنس معهن.

ومع كثرة البلاغات ضد المتهم أمين الشرطة، تم ضبط المتهم بعد نصب فخ له، وتحرر المحضر اللازم بدائرة قسم ثان أسوان.

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