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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غير مستقر وغائما جزئيا حيث تزداد كميات السحب مع فرصة لسقوط بعض الامطار على مناطق متفرقة ، والرياح معتدلة  السرعة  تنشط أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 28 كم/ساعة بوجه عام، قد تصل 40 كم/ساعة فوق البحر أحيانا خاصة مع وجود السحب.

البحر .. متوسط يضطرب مع وجود السحب .. الموج بارتفاع من قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة أقدام بالعمق يصل إلى ستة أقدام مع وجود السحب.

ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الرابعة و 18 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 59 دقيقة صباحا وعند الساعة العاشرة و دقيقتين مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    28      18              90       30 .
> دبي                        27      19              85       35 .
> الشارقة                   27       18              85       30.
> عجمان                    26      19              85        30.
> أم القيوين                27       18             85        30 .
> رأس الخيمة             28        18             90       30 .
> الفجيرة                   39       22              80       20.
> العين                     29       18              95       20 .
> ليوا                       25      17               95       25 .
> الرويس                  25      18               85       35 .
> السلع                     25       17               90       30.
> دلما                      24      19               80       45 .
> طنب الصغرى         24      20               80       40 .
> طنب الكبرى           24      20               80       40 .
> أبوموسى                25      20               80       35.
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