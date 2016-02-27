مؤتمر الطب المتقدم فى سلطنة عمان يستضيف جراح القلب المصرى مجدى يعقوب

يصل جراح القلب المصرى العالمى د. مجدى يعقوب مساء غد الأحد، للمشاركة فى مؤتمر الطب المتقدم فى نسخته السادسة عشر، الذى تنظمه جامعة السلطان قابوس، الأربعاء المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس العمانى للاختصاصات الطبية.

ويستضيف المؤتمر الجراح المصرى العالمى، ليتحدث عن تجربته وخبرته الطويلة فى مجال جراحة القلب من خلال المؤتمر الذى يناقش العديد من المواضيع الطبية منها سرطان الغدة الدرقية وعلاجها وسرطان البروستاتا، التشخيص والعلاج، ومرض السكر وأحدث علاجاته، بالإضافة إلى الأمراض المعدية وأمراض الصدر وأمراض الجهاز العصبى. كذلك يناقش المؤتمر أمراض العظام وعلاج مرضى العناية المركزة، والإنيميا.

ويصل عدد المتحدثين حوالى سبعة منهم ستة من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى متحدثين آخرين من كلية الطب والعلوم الصحية والمستشفى الجامعى.

ويقوم الدكتور مجدى يعقوب بزيارة إلى سلطنة عمان، فى إطار العلاقات المصرية العمانية المتميزة التى تشهد قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق المشترك، وتستمد قوتها من تعدد جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين وتشعبها وعدم اقتصارها على جانب واحد.