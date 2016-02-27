سامو زين يتحدث عن عمله مع عمرو دياب كمهندس صوت

كتبت – إنجي لطفي

قال الفنان سامو زين إن أول حفلة اشتغل فيها كمهندس صوت كانت مع الهضبة عمرو دياب، مضيفًا: “خسرت فيها لأن استعانت بأشخاص كثيرة، كى أكون على مقدار النجم الذى أمامى.

وأضاف سامو خلال لقاءه مع الإعلامي د. عمرو الليثى ببرنامج ” واحد من الناس ” والمذاع على قناة ” الحياة الأولى ” ،انه عقب هذة الحفلة قدم اعمال اخرى مع فرقة ميامى ثم الفنان نبيل شعيل ثم المطربة اللبنانية ديانا حداد.

و تابع سامو زين أنه عمل مع عمرو دياب كواحد من الفانز ومحب من الجمهور لنجم كبير وكنت مركز فى كل تفاصيلة كشخص ذكى وله طرقه فى نجاحه، الهضبة له ذكاء فنى صعب وتكوينه لكل الفنان الشامل الناجح المحافظ على شكله وجسمة ونوعية الاغانى التى تخاطب كل الأجيال والشخصية المصرية،وكل الشعب المصرى فخور به لانه حامل الراية المصرية منذ فترة طويلة ومستمر بها ولدية مثابرة فنية كبيرة، وخليفته غير موجود وانا لست عمرو دياب ولا شخص من جيلي هيبقى مثله.