بالصور.. محافظ الغربية يطالب التنفيذيين بحل مشاكل الجماهير

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، توجيهاته لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بحسن التعامل مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم، ودراستها والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى، والذى يعقد يوم السبت من كل أسبوع بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، حيث استمع المحافظ لطلبات المواطنين وناقشها مع القيادات التنفيذية كل فيها يخصه، وأصدر تعليماته لمسئول التأمين الصحى بدراسة حالة أحد المعوقين لاستخراج بطاقة تأمين صحى له.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدة مالية لأحد المواطنين، والذى تم إجراء عملية غضروف له ولم يقدر على الحركة وتوفير فرصة عمل لزوجته بالقطاع الخاص.

وطالب المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل بشركات القطاع الخاص لعدد من الشباب.



>