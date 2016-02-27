إحالة أبوتريكة وصفوان ثابت و1363 آخرين للنيابة العامة بتهمة تمويل جماعة إرهابية

تقدمت لجنة حصر وإدارة أموال جماعه الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، اليوم السبت، ببلاغ الى النيابة العامة ضد 1365 شخصًا بتهمة انتمائهم وتدعيمهم وتمويلهم لجماعة إرهابية.

وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، في بيان صحفي اليوم، إن لجنة حصر الأموال تقدمت ببلاغ الى النيابة العامة ضد جميع الأشخاص الصادر قرار من اللجنة ضدهم بالتحفظ على أموالهم، وذلك للتحقيق معهم في واقعة الانضمام الى جماعة إرهابية، وتمويلهم ودعمهم للجماعة، وقامت النيابة العامة بإحالتهم الى نيابة أمن الدولة.

وأضاف أبو الفتوح، أن من أشهر المحالين الى النيابة العامة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق اللاعب محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، وجميع الأفراد المتحفظ عليهم، وذلك بعد ثبوت إنتمائهم لجماعة الإخوان وتدعيمها وتمويلها وفقا للتحريات التي جاءت للجنة حصر الأموال من مصادرها المختلفة.

وأوضح أن قرارات التحفظ على الشخصيات والكيانات الإخوانية جاء نفاذا للحكم الصادر من المحكمة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية والتحفظ على أموال من ينتمون إليها.