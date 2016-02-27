كورتوا: أصبت بالإحباط لرحيل مورينيو

اعترف تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي بأنه شعر بالإحباط فور علمه بقرار إقالة مدربه السابق جوزيه مورينيو عقب سلسلة النتائج السيئة مع الفريق هذا الموسم.

وكان نادي تشيلسي قد أقال مورينيو في 17 ديسمبر الماضي عقب سلسلة من النتائج السيئة وخسارة 9 من أصل 16 مباراة بالدوري وعين بدلا من جوس هيدينك حتى نهاية الموسم.

وصرح كورتوا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية "الأمر كان غريبا بالنسبة إلي لقد اصبت لمدة طويلة، وكنت بعيدا عن الفريق كنت أشاهد التدريبات لكي أشعر أنني جزء من الفريق، وحينما لا تسير الأمور بشكل جيدا، فكنت أرغب في المساعدة".

وتابع "الموسم الماضي كنا الأبطال لكن هذا الموسم الوضع اختلف لقد كنت حزينا حينما تمت إقالة مدرب كبير مثل مورينيو لكن علينا أن نتابع طريقنا".

واستطرد حارس منتخب بلجيكا "لا يمكننا العودة للوراء، كنا في وضع سيء لذا قرر النادي اتخاذ القرار وكلاعبين كنا نعرف أن علينا أن نتطور".

الجدير بالذكر أن تشيلسي سيحل ضيفا على ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل تشيلسي المركز الـ12 برصيد 33 نقطة بفارق 7 نقاط عن القديسين في المركز السادس.