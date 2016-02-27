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سلاح الجو الليبى يدمر مخزن أسلحة تابع لداعش بدرنة

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سلاح الجو الليبى يدمر مخزن أسلحة تابع لداعش بدرنة سلاح الجو الليبى يدمر مخزن أسلحة تابع لداعش بدرنة

كشف معاون "مجموعة عمليات عمر المختار"التابعة للجيش الليبى، عقيد كمال الجبالى، أن سلاح الجو الليبى استهدف خلال اليومين الماضيين عدة مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى ضواحى درنة بليبيا.

وقال الجبالى، فى تصريح صحفى اليوم، أن الطيران الحربى التابع لسلاح الجو الليبى استهدف عدة مواقع لجماعات تنظيم الدولة “داعش” الإرهابى.

وأوضح، أن سلاح الجو دمر مخزناً للدخائر والأسلحة، فضلاً عن تدمير عدد من الآليات فى منطقة الحجاج المطل على باب طبرق فى الساحل بدرنة.

ونوه إلى أن سلاح الجو استهدف أيضا مواقع للتنظيم فى الحى “400” الشرقى نتج عنها مقتل العشرات من عناصر التنظيم فضلاً عن تدمير 4 سيارات مسلحة.
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