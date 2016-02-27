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النمر «القبيح» يحظي بمتابعة قياسية على الإنترنت

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> حظي نمر أبيض يدعى “كيني” في حديقة الحيوان البريطانية بمتابعة قياسية على الإنترنت، حيث يعتبر أقبح نمر في العالم.

ويعاني النمر كيني الأبيض من فصيلة النمور البنغالية الموجودة في يوننان الصينية وبورما والهند، من تشوهات خلقية نتيجة لظاهرة زواج الأقارب، مثل تلك التي تحدث في عالم البشر.

والجدير بالذكر أن هذه الحالة نادرة جدا حيث واحد من بين 10000 نمر يولد بصفة “نقص الصبغة” التي تسبب بياض الفراء وزرقة العينين، والعديد منهم يولدون بمرض نقص المناعة والتشوهات الخلقية الأخرى التي تتسبب في الموت.

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