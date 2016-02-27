مؤتمر ماكليش - إسماعيل يوسف: هناك حرب على الزمالك

يؤمن إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك بأن النادي الأبيض يتعرض لحرب بسبب تتويجه بالبطولات في الموسم الماضي.

الزمالك حامل لقب الدوري والكأس أعلن اليوم رسميا في مؤتمر صحفي عن التعاقد مع المدير الفني الاسكتلندي أليكس ماكليش.

وقال إسماعيل يوسف على هامش المؤتمر: "هناك حرب على الزمالك منذ بدأ مسيرة الفوز بالبطولات من جديد".

وأردف "هذه ضريبة التتويج ببطولات، لكننا سنفوز بتلك الحرب".

ووجه "تيجانا" الكرة المصرية الشكر لمحمد صلاح وعبد الحليم علي، اللذان عملا معه على قيادة الفريق الأبيض بعد إقالة الجهاز الفني الذي تولى مسؤوليته أحمد حسام "ميدو" ومعه حازم إمام.

وأفصح "حليم وصلاح تحملا مسؤولية كبيرة في توقيت حرج، الآن نشكر رئيس النادي على تعاقده مع اسم بحجم أليكس ماكليش".

وأتم "الزمالك تعاقد مع مدرب قوي يتناسب مع احتياجات الفريق وإمكاناته لمواصلة مسيرة البطولات".