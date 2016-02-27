الهدنة في سورية..معبر سلام أم نفق هاوية ؟| بقلم د. أيمن سلامة

بعد خمسة أعوام من حرب ظاهرها أهلية لكن جوهرها دولية بامتياز، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا مشتركا أعدته الولايات المتحدة وروسيا، يفرض هدنة في سورية، من شأنها أن تساهم في وقف الأعمال العدائية في سوريا، بين مختلف المتحاربين، عدا الفصائل المتحاربة التي اعتبرت من قبل مهندسي القرار المتقدم ، جماعات إرهابية مثل داعش و جبهة النصرة.

وينص القرار على الالتزام باحترام استقلال الأراضي السورية وسيادتها، ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سوريا في جهودهما لإحلال السلام واستئناف المفاوضات من أجل انتقال سياسي، كما ينص على دعم جهود موسكو وواشنطن بشأن دعوة الأطراف كافة للسماح بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا.

ويجدد القرار الأميركي الروسي الدعوة إلى توفير وصول حر وآمن وسريع للمساعدات الإنسانية في سوريا، وخصوصا إلى نحو 4.6 ملايين سوري عالقين في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها.

كما يشدد على ضرورة تدشين عملية تفاوض تؤدي إلى انتقال سياسي، ويطلب من مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستفان دي ميستورا أن يدعو بأسرع ما يمكن إلى جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السورية والمعارضة بعدما تم تعليقها منذ بداية فبراير هذا العام ، وكل ما سبق يؤكد الطبيعة السياسية العسكرية لأتفاقات الهدنة المختلفة ، خلافا لاتفاقات وقف اطلاق النار التي تعد بمثابة اتفاقات عسكرية محضة ، حتي و ان أفضت الي اتفاقات سلام بين المتحاربين السابقين في نهاية المطاف .

من الجلي، أن كافة الخبراء و المحللين ، يتابعون عن كثب أهم قرار يؤسس لهدنة صدر في التاريخ الحديث ، ينهي مؤقتا و في نطاق جغرافي محدود الأعمال العدائية في سورية ، أملين أن يلتزم أطراف النزاع المسلح في سورية ، بذلك القرار ، للتوصل في النهاية الي اتفاق سلام شامل ، يؤسس لسورية جديدة لكنها مجهولة المعالم حتي اللحظة ، بيد أن من المهم أيضا توضيح بعض المسائل القانونية التي تميز اتفاقات الهدنة عن غيرها من اتفاقيات مشابهة مثل اتفاقات وقف اطلاق النار ، و معاهدات السلام .

اتفاق وقف اطلاق النار

تدعو الضرورة أثناء القتال بشكل عام إلى وقفه توقيفا مؤقتا، وذلك لأغراض مختلفة من بينها إغاثة الجرحى الموجودين فى الميدان، ونقل جثثهم ودفنهم؛ لذا فوقف القتال إجراء عسكرى مؤقت وليس له صفة سياسية، خلافا لاتفاق الهدنة ، ولا ينص فى ذلك الاتفاق على شروط ذات طابع سياسى،.

ورغم أن الغالب أن يتم الاتفاق بين المتحاربين وبإرادتهم السياسة الحرة، إلا أنه وفى الآونة الأخيرة وفى الحالات التى من شأن استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين، نجد أن مجلس الأمن يقوم بإصدار قراراته فى شأن حفظ السلم والأمن الدوليين وإعادتهما لنصابهما، وتتضمن مثل هذه القرارات الأمر بوقف إطلاق النار من جانب المتحاربين.

ومن أشهر الحالات التى اضطلع فيها مجلس الأمن بهذه المهمة إصدار المجلس العديد من قراراته فى هذا الشأن فى حرب أكتوبر عام 1973، بين القوات الاسرائيلية و غيرها من القوات العربية المتحاربة ، والحرب اللبنانية الإسرائيلية عام 2006.

اتفاق الهدنة

> الهدنة فى معناها القانونى اتفاق يتم بمقتضاه وقف عمليات القتال بين الأطراف المتحاربة، وهو اتفاق سياسى عسكرى يؤدى غالبا إلى وقف القتال لفترة طويلة نسبيا، مقارنة باتفاق وقف إطلاق النار، وان كانت الهدنة لا تعنى إنهاء حالة الحرب.

إن اتفاق الهدنة عمل ذو طابع سياسى بجانب صفته العسكرية، يلجأ إليه المتحاربون توطئة لعقد الصلح؛ لذلك فالذى يملك عقد الهدنة حكومات الدول المحاربة ذاتها، و هذا لا يمنع في أحيان اخري أن تفرض الهدنة فرضا علي أطراف النزاع ، كما حدث أمس في الحالة السورية ، ويتولى الأمر فى شأن الهدنة وفى تحديد شروطها ممثلون عن أطراف الاتفاق يعينون خصيصا لذلك.

وكما تشمل الهدنة وقف جميع العمليات الحربية بين طرفى النزاع المسلح فى جميع الميادين، وهو ما يعرف بالهدنة العامة، حيث استخدم مجلس الأمن مصطلح الهدنة العامة فى قراره بتاريخ 16 نوفمبر عام 1948 بشأن الحرب الإسرائيلية العربية، وقد تقتصر الهدنة -أيضا- على مناطق معينة وهى ما تعرف بالهدنة المحلية، و هذا ما حدث تماما أمس في الحالة السورية بموجب قرار مجلس الأمن المشار اليه ، وعادة ما يحدد للهدنة أجل تنتهى بانقضائه، ويكون لكلا الفريقين المتحاربين العودة للقتال إن لم يتفقا على الصلح.

ويتحدد مضمون الهدنة من قبل أطرافها، وهو قد يشمل، إضافة للأعمال المحظورة، إنشاء مناطق منزوعة السلاح كما تم فى اتفاق الهدنة الشهير عام 1953 بعد انتهاء الحرب الكورية، والذى أنشا المنطقة منزوعة السلاح شمال وجنوب خط العرض 38، وإنشاء مناطق دفاعية، وتبادل أسرى الحرب.

إن أى إخلال جسيم بشروط الهدنة الواردة فى اتفاقها من جانب أحد الطرفين يعطى الطرف الآخر الحق فى نقضها ويعتبرها منتهية، وله فى حالة الضرورة القصوى أن يستأنف القتال مباشرة، وفضلا عن ذلك فان هذا الانتهاك ومخالفة شروط الهدنة، يرتب المسؤولية الدولية على الدولة المخالفة بوصفها ارتكبت مخالفة لالتزاماتها الدولية، أما إذا كان الإخلال من الأفراد من تلقاء أنفسهم وبإرادتهم المحضة أى دون تلقى أوامر قيادية عليا من رؤسائهم، فللطرف الآخر أن يطلب فقط معاقبة المسئولين، ودفع تعويض عن الإضرار التى نتجت عن هذا الإخلال.

إن العدوان الذى شاركت فيه إسرائيل ضد مصر عام 1956 فى حرب السويس، أو ما يعرف فى الأدبيات المصرية بالعدوان الثلاثى، يعد المثال الصارخ للإخلال الجسيم لاتفاقات الهدنة، حيث كانت إسرائيل قد أبرمت اتفاقا للهدنة مع مصر فى فبراير عام 1949، حيث تعهد الدولتان بعدم القيام بعدوان ضد الآخر.

ان الأمر المهم في هذا السياق ، أن الهدنة مهما طال أمدها لا تعنى إلا مجرد وقف القتال بين أطرافها ولا تنهى قانونا حالة الحرب القائمة بينهم، فحالة الحرب لا تنتهى قانونا إلا بتوقيع معاهدة سلام مثل التى أنهت الحرب بين إسرائيل ومصر والتى أبرمتها الدولتين فى مارس 1979، ومعاهدة وادى عربة عام 1994 التى أنهت الحرب بين إسرائيل والأردن.

لقد كانت الخبرة الإسرائيلية مريرة مع اتفاق الهدنة مع مصر والذى أبرم فى 24 فبراير عام 1949، حيث استمرت مصر فى ممارسة حقوق المحارب بالنسبة للسفن والبضائع الإسرائيلية التى تمر فى المياه الإقليمية المصرية، مما دفع إسرائيل لشكوى مصر لمجلس الأمن بزعم أن اتفاق الهدنة الموقع مع مصر قد أنهى حالة الحرب بينهما وهى فرية لا تنطلى على أى مدقق، حيث إن الحروب لا تنتهى إلا باتفاقيات سلم لا هدنة.

إذا كانت اتفاقيات الهدنة تعد محطة انتقالية تعبرها الدول أو الأطراف الأخري المتحاربة ، للوصول للمحطة النهائية التى تتطلع وتطمح لها شعوب هذه الدول، وهى إبرام معاهدات السلام، فمن المؤكد أن تناول كافة القضايا المصيرية المهمة وهى فى الغالب مبعث النزاع، يفضى أجلا أو عاجلا إلى تحقيق السلام الشامل العادل

و ختاما ، فاننا نأمل أن تشكل الهدنة في سورية معبرا للسلام ، و لا تكون نفقا للمجهول .

د. أيمن سلامة - أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية