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سقوط عاطلين بحوزتهما أسلحة آلية وتركى للإتجار بها فى منشأة القناطر

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سقوط عاطلين بحوزتهما أسلحة آلية وتركى للإتجار بها فى منشأة القناطر سقوط عاطلين بحوزتهما أسلحة آلية وتركى للإتجار بها فى منشأة القناطر
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم، السبت، من ضبط عاطلين لاتهامهما بالإتجار بالأسلحة النارية وبحوزتهما بندقيتين آلى وبندقية تركى، وعدد من الطلقات بمنطقة منشأة القناطر، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد على عبد الكريم، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد بإتجار عاطلين بالأسلحة النارية والذخيرة، وأنهما يخفيان الأسلحة بمسكن أحدهما.

وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما وبحوزتهما الأحراز المذكورة، بالإضافة إلى 3 خزئان سلاح آلى و19 طلقة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للإتجار بها، فأخطر اللواء خالد حجازى، مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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