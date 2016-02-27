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إصابة 7 أشخاص فى حريق مصنع بكوم أوشيم فى الفيوم

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إصابة 7 أشخاص فى حريق مصنع بكوم أوشيم فى الفيوم إصابة 7 أشخاص فى حريق مصنع بكوم أوشيم فى الفيوم
صرح الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم بأن الحريق الذى شب فى مصنع الفوم بالمنطقة الصناعية فى كوم أوشيم بالفيوم؛ أسفر عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق وحالات عصبية، وانتقلت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى طامية المركزى، بينما تم إسعاف 2 من المصابين بمكان الحادث.

مصنع الفوم ، حريق مصنع (1)

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا منذ قليل من العميد هشام صادق مدير الحماية المدنية؛ بورود بلاغ بنشوب حريق فى مصنع الفوم القريب من مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية فى كوم أوشيم.

مصنع الفوم ، حريق مصنع (2)

هرعت للمكان ثلاث سيارات إطفاء يقودها العقيد محمود مكاوى رئيس قسم الإطفاء والنقيبان محمد عسل وأحمد عزام و8 سيارات إسعاف؛ بإشراف مدير إسعاف الفيوم، كما انتقل للمكان المهندس محمود عبد السلام رئيس مركز طامية.

مصنع الفوم ، حريق مصنع (3)

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق الذي تبين أنه نشب بكميات كبيرة من المخلفات ومنعت امتداد النيران إلى المصنع أو المصانع المجاورة وأبرزها مجمع البتروكيماويات.


>- السيطرة على حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم فى الفيوم

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