تقرير في الجول - مصر في مواجهة بوركينا فاسو ' ياسلام يا حازم يا سلام يا حسام '

مع عودة منتخب مصر لمواجهة نظيره بوركينا فاسو منذ آخر لقاء جمع بين الفريقين في يناير 2004 لا يسعنا إلا تذكر الهدف المتميز في بطولة أمم أفريقيا 1998.

أشهر جملة سمعها الجماهير المصرية في تلك الفترة وهي عالقة بالأذهان "يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام" بصوت أحمد شوبير معلق المباراة في ذلك الوقت.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي تاريخ مواجهات المنتخبين قبل اللقاء الودي الذي يجمع بينهما اليوم السبت بالإضافة لذكرى الهدف الرائع.

أولى موجهات المنتخبين كانت في دورة الألعاب الأفريقية في 12 يناير عام 1973 وتفوق الفراعنة بنتيجة 4-2 على نظيره البوركيني.

ثاني مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 1998 يوم 25 فبراير البطولة كانت في بوركينا فاسو ضمن منافسات الدور نصف النهائي وتمكن حسام حسن بهدفين أن يضمن تواجد مصر في النهائي ومن ثم الفوز بالبطولة.

"يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام"

بعد تسجيل الهدف الأول حاول منتخب مصر أن يضرب مصيدة التسلل وانفرد حازم إمام بمرمى بوركينا فاسو وتوقع الجميع أن يسجل الهدف لكنه مرر الكرة بالكعب إلى حسام حسن الذي أسكنها الشباك ببراعة.

وعن الهدف صرح الإمبراطور لـ FilGoal.com في وقت سابق "الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لي على الإطلاق ففي الوقت الذي كان حسام يسجل فيه في مرمى الجزائر هدفه الشهير، كنت أنا في الإعدادية، لم أكن أتخيل أني أقف بجانب حسام حسن في الملعب".

"ما جعلني أشعر بالفخر أن حسام لعب مع الكثير من صناع الألعاب لكن هذه الجملة ارتبطت بي معه فقط، يجب أن أعترف أنه كان أحد أسباب ظهور اسم حازم إمام وشهرته".

عودة للمواجهات

تواجه المنتخبان فيما بعد في بطولة أمم أفريقيا لكن هذه المرة في دور المجموعات وكانت المواجهة الثالثة لمصر بعد زامبيا والسنغال وتمكن المنتخب المصري من الفوز بنتيجة 4-2 تأخر المنتخب المصري بهدفين في أول 24 دقيقة من المباراة سجلهما إسماعيل كودو وعثماني سانو، لكن الفراعنة عادوا من بعيد وسجلوا 4 أهداف بإمضاء كلا من أحمد صلاح حسني وحسام حسن وهاني رمزي وعبد الحليم علي.

وديا

عاد المنتخبان للتلاقي لكن وديا في يناير 2002 وتعادلا بنتيجة 2-2 وبعد عامين كانت آخر مواجهة وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1.

ليكون مجموع مواجهات المنتخبين 5 مباريات تفوق المنتخب المصري في 3 وتعادلا في مواجهتين.