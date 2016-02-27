أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - مصر في مواجهة بوركينا فاسو ' ياسلام يا حازم يا سلام يا حسام '

Google+ Print
تقرير في الجول - مصر في مواجهة بوركينا فاسو ' ياسلام يا حازم يا سلام يا حسام ' تقرير في الجول - مصر في مواجهة بوركينا فاسو ' ياسلام يا حازم يا سلام يا حسام '

مع عودة منتخب مصر لمواجهة نظيره بوركينا فاسو منذ آخر لقاء جمع بين الفريقين في يناير 2004 لا يسعنا إلا تذكر الهدف المتميز في بطولة أمم أفريقيا 1998.

أشهر جملة سمعها الجماهير المصرية في تلك الفترة وهي عالقة بالأذهان "يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام" بصوت أحمد شوبير معلق المباراة في ذلك الوقت.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي تاريخ مواجهات المنتخبين قبل اللقاء الودي الذي يجمع بينهما اليوم السبت بالإضافة لذكرى الهدف الرائع.

أولى موجهات المنتخبين كانت في دورة الألعاب الأفريقية في 12 يناير عام 1973 وتفوق الفراعنة بنتيجة 4-2 على نظيره البوركيني.

ثاني مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 1998 يوم 25 فبراير البطولة كانت في بوركينا فاسو ضمن منافسات الدور نصف النهائي وتمكن حسام حسن بهدفين أن يضمن تواجد في النهائي ومن ثم الفوز بالبطولة.

"يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام"

بعد تسجيل الهدف الأول حاول منتخب مصر أن يضرب مصيدة التسلل وانفرد حازم إمام بمرمى بوركينا فاسو وتوقع الجميع أن يسجل الهدف لكنه مرر الكرة بالكعب إلى حسام حسن الذي أسكنها الشباك ببراعة.

وعن الهدف صرح الإمبراطور لـ FilGoal.com في وقت سابق "الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لي على الإطلاق ففي الوقت الذي كان حسام يسجل فيه في مرمى الجزائر هدفه الشهير، كنت أنا في الإعدادية، لم أكن أتخيل أني أقف بجانب حسام حسن في الملعب".

"ما جعلني أشعر بالفخر أن حسام لعب مع الكثير من صناع الألعاب لكن هذه الجملة ارتبطت بي معه فقط، يجب أن أعترف أنه كان أحد أسباب ظهور اسم حازم إمام وشهرته".

عودة للمواجهات

تواجه المنتخبان فيما بعد في بطولة أمم أفريقيا لكن هذه المرة في دور المجموعات وكانت المواجهة الثالثة لمصر بعد زامبيا والسنغال وتمكن المصري من الفوز بنتيجة 4-2 تأخر المنتخب المصري بهدفين في أول 24 دقيقة من المباراة سجلهما إسماعيل كودو وعثماني سانو، لكن الفراعنة عادوا من بعيد وسجلوا 4 أهداف بإمضاء كلا من أحمد صلاح حسني وحسام حسن وهاني رمزي وعبد الحليم علي.

وديا

عاد المنتخبان للتلاقي لكن وديا في يناير 2002 وتعادلا بنتيجة 2-2 وبعد عامين كانت آخر مواجهة وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1.

ليكون مجموع مواجهات المنتخبين 5 مباريات تفوق المنتخب المصري في 3 وتعادلا في مواجهتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"