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عمال مسجد الحسين يلقون القبض على رجل يرتدى نقابا فى مصلى السيدات

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عمال مسجد الحسين يلقون القبض على رجل يرتدى نقابا فى مصلى السيدات عمال مسجد الحسين يلقون القبض على رجل يرتدى نقابا فى مصلى السيدات
ألقى عمال الأوقاف بمسجد الإمام الحسين فى مدينة القاهرة، القبض على رجل متخفى فى زى امرأة مرتديا نقابا، وذلك بمصلى السيدات، وقاموا بإخطار وكيل الوزارة الذى تحفظ عليه، وقام بإخطار شرطة قسم الجمالية التى تسلمته منذ قليل لاتخاذ الغجراءات القانونية والتحقيق معه.

و أكد الشيخ صفوت نظير مدير أوقاف القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن حسن سليمان محمد صديق ويعمل ترزى ملابس جاهزة للسيدات، تواجد بمصلى السيدات فى مسجد الإمام الحسين مرتديًا نقابًا، وتم التحفظ عليه بمعرفة عمال المسجد وتسليمه لشرطة الجمالية، كما تم تحرير محضر له برقم (1785) بتاريخ 26 / 2 / 2016م بقسم شرطة الجمالية وجار عرضه على النيابة.

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