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سفير مصر باليابان: السيسى يشهد مجموعة اتفاقيات أبرزها إنشاء محطة طاقة شمسية

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سفير مصر باليابان: السيسى يشهد مجموعة اتفاقيات أبرزها إنشاء محطة طاقة شمسية سفير مصر باليابان: السيسى يشهد مجموعة اتفاقيات أبرزها إنشاء محطة طاقة شمسية

>قال السفير إسماعيل خيرت، سفير لدى اليابان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى أول زيارة لرئيس مصرى إلى اليابان، منذ 16 عاما، وستشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات، منها اتفاقية لتطوير مطار برج العرب، واتفاقية محطة للطاقة الشمسية بالغردقة، واتفاقية لتطوير 3 شركات كهرباء فى مصر، إضافة إلى نحو 15 اتفاقية ستوقع على هامش منتدى الأعمال المصرى اليابانى.

وأضاف "خيرت"، خلال لقائه مع الوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى فى زيارته إلى اليابان:"أنه سيتم التعاون مع اليابان فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث لمسنا من خلال الاتصالات وجود اهتمام كبير بمشاركة اليابان فى بناء العاصمة، كما يوجد تعاون فى مجال الطاقة الشمسية والفحم".

وأشار إلى أن قضية مكافحة ومواجهة الإرهاب ستكون على رأس محادثات الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى، حيث بدأت اليابان تدرك خطورة الإرهاب بعد الحوادث التى حدثت فى عدد من دول العالم.

وقال إن الدستور اليابانى كان يمنع اليابان من القيام بعمل عسكرى، إلا أن رئيس الوزراء اليابانى قام بتعديلات دستورية بحيث يسمح باشتراك أمنى فى بعض العمليات مثل حفظ السلام، لذلك بدأ اليابانيون فى تغيير العقيدة العسكرية لديهم.


>بالصور..السفير المصرى باليابان يستقبل الوفد الإعلامى المرافق للسيسى
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بالصور..السيسى أمام منتدى الأعمال المصرى ـ الكازاخستانى: مصر تزخر بفرص الاستثمار فى كافة القطاعات.. بذلنا جهوداً ملموسة لتحسين مناخ العمل.. زيارتى مقدمةً لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائى بين البلدين
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