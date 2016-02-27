إحالة رجل الأعمال والبرلمانى أكمل قرطام لـ"الجنايات" لاتهامه بتزوير مستندات

قررت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد نافع، إحالة رجل الأعمال أكمل قرطام عضو مجلس النواب، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالتزوير.

كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، قد قضت بحبس "قرطام" سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة، لتسهيل استيلائه على قطعة أرض.

كان أحد المواطنين قد تقدم بدعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب يتهمه بتزوير أوراق ملكية قطعة أرض للاستيلاء عليها، نظرا لوجود خلافات بينهما على ملكيتها.

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