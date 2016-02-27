نائب بـ"الوادى الجديد": وزارة التموين تضخ دواجن وسلع غذائية بدل نقاط الخبز

قال النائب تامر عبد القادر، إن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين ، وافق على طلبه كعضو مجلس النواب بالوادى الجديد، لتقديم الدعم التموينى لقرى ومراكز المحافظة من أصناف عديدة من السلع التموينية.

وأضاف تامر عبد القادر، فى بيان له، أنه تم استصدار قرارات من الوزارة لمسئولى هيئة السلع التموينية، بضخ كميات من السلع التموينة كالزيوت والسكر والأرز والصابون وغيرها من السلع الغذائية التى يتم صرفها بدلا من نقاط الخبز فى المحافظات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد مراكز وقرى الوادى الجديد بكميات كبيرة من الدواجن لتكون ضمن السلع التموينية التى سيتم صرفها كبديل لنقاط الخبز.

كما تقدم النائب تامر عبد القادر بالشكر لمسئولى وزارة التموين وعلى رأسهم الوزير، للاستجابة السريعة لمطلبه، الذى سيوفر الكثير من المواد الغذائية الأساسية والتى يعتمد المواطن البسيط عليها فى حياته اليومية، فى إطار تنفيذ الخطط التنموية للدولة ومواجهة جشع بعض التجار.