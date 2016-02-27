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أطباء أسوان: تضاعف أعداد المرضى تزامناً مع تطبيق العلاج المجانى بالمستشفيات

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أطباء أسوان: تضاعف أعداد المرضى تزامناً مع تطبيق العلاج المجانى بالمستشفيات أطباء أسوان: تضاعف أعداد المرضى تزامناً مع تطبيق العلاج المجانى بالمستشفيات
أعلنت نقابة الأطباء الفرعية بأسوان، أن جميع مستشفيات المحافظة امتثلت لقرار الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، فى تقديم الخدمة الطبية لعلاج المرضى بالمجان، الأمر الذى أدى إلى تضاعف أعداد المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات.

وقال الدكتور حسام عبد الفهيم، أمين عام النقابة الفرعية للأطباء بأسوان، إن مستشفيات المحافظة، بدأت منذ الساعة الثامنة صباحاً، فى تطبيق الجمعية العمومية لعلاج المرضى بالمجان، ومنع المواطنين من دفع أى أجر للحصول على العلاج، ويتم الكشف بدون رسوم وأيضا صرف العلاج ما عدا العلاج الاقتصادى فى العيادات، وذلك وفقاً للوائح والقوانين.

وأضاف "عبد الفهيم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإقبال من المرضى على العيادات الخارجية بالمستشفيات تضاعفت بسبب رغبتهم فى الحصول على العلاج المجانى.

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