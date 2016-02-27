العراق تدين تصريحات وزير الخارجية التركى حول تحرير مدينة الموصل

أدانت وزارة خارجية العراق السبت، تصريحات وزير الخارجية التركى مولود جاويش اوغلو، التى قال فيها أن القوات العراقية لن تكون كافية لتحرير مدينة الموصل، واصفا إياها بـ"التدخل السافر".

وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية أحمد جمال فى بيان نقلته -وكالة انباء الاعلام العراقي(واع)- أن " العراق تؤكد رفضها للتصريحات الإعلامية التى أدلى بها وزير الخارجية التركى جاوش اوغلو لعدد من الصحفيين بخصوص العراق، وتعتبرها تعديّاً سافراً على مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول وتدخلاً فى الشأن الداخلى العراقى، وترويجاً للخطاب الطائفى المقيت".

ودعا جمال "الخارجية التركية إلى انتهاج خطاب مسئول ومعتدل، يرتقى إلى حجم الأخطار المحدقة ببلدان المنطقة وشعوبها، وإلى الاحتكام لصوت العقل والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى مبادئ حسن الجوار".

وكان وزير الخارجية التركى مولود جاويش اوغلو قال أمس، أن القوات الامنية العراقية غير كافية، " مبينا أن "عملية تحرير الموصل ستتأخر إلى عام 2017، كما هاجم أوغلو الولايات المتحدة الأميركية، واتهمها بتسليم العراق إلى إيران".

من ناحية أخرى ذكر مصدر أمنى عراقى بمحافظة الأنبار السبت، أنه تم إحباط هجوم انتحارى لتنظيم "داعش" الإرهابى غربى مدينة الرمادى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع " عن المصدر قوله أن "القوات الأمنية صدت، صباح اليوم، هجوماً انتحارياً واسعاً لداعش استهدف مقرا أمنيا فى منطقة الـ18 كم غرب الرمادى على الطريق السريع الدولى، ما أسفر عن تفجير ثلاث مفخخات للتنظيم ومقتل انتحارى يرتدى حزاماً ناسفاً وإحباط الهجوم الإرهابى".

وأضاف أن "الهجوم الانتحارى رافقه قصف التنظيم لناحية الوفاء غرب الرمادى، بثلاث قذائف هاون أسفرت عن إصابة طفل بجروح".

من جهة اخرى، أعلنت خلية الاعلام الحربى، اليوم، مقتل القائد العسكرى لتنظيم داعش الارهابى جنوبى الفلوجة، وقالت الخلية فى بيان لها أن " الفرقة الثامنة تمكنت من قتل القائد العسكرى لداعش (مثنى حسين علاوى) والمكنى بأبو الوليد، فى منطقة البو دعيج جنوب الفلوجة".

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