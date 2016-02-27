مجلس النواب يواصل الأحد جلساته العامة لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية

يواصل مجلس النواب جلساته العامة غدا الأحد لمناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس المتضمنة في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعدادها.

ويعقد المجلس – وفقا لجدول الأعمال – جلسته الصباحية السادسة والعشرين من دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول لمناقشة المواد من 24 حتى 100 على أن يناقش في جلسته المسائية السابعة والعشرين المواد من 101 حتى 140.

ويناقش المجلس في جلستيه الصباحية والمسائية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين المقررتين بعد غد الاثنين المواد من 141 حتى المادة 200 في جلسته الصباحية، والمواد من 201 حتى 240 في الجلسة المسائية.

كما يناقش المجلس في جلستيه الصباحية والمسائية الثلاثين والحادية والثلاثين المقررتين الثلاثاء المقبل المواد من 241 حتى المادة 300 في جلسته الصباحية، والمواد من 301 حتى 340 في الجلسة المسائية.

ويناقش المجلس في جلستيه الصباحية والمسائية الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين المقررتين الأربعاء المقبل المواد من 341 حتى 400 في جلسته الصباحية، والمواد من 401 حتى الانتهاء من جميع مواد مشروع اللائحة في جلسته المسائية.