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مؤتمر ماكليش - شيكابالا: شكرا محمد صلاح وسنبذل الجهد لحصد البطولات

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مؤتمر ماكليش - شيكابالا: شكرا محمد صلاح وسنبذل الجهد لحصد البطولات مؤتمر ماكليش - شيكابالا: شكرا محمد صلاح وسنبذل الجهد لحصد البطولات

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك، الشكر لمحمد صلاح مدرب الزمالك السابق محمد صلاح على تحمله مسؤولية الفريق خلال الفترة السابقة.

وتولى محمد صلاح مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت، خلفا لأحمد حسام "ميدو" الذي تمت إقالته على خلفية الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

وكان الزمالك قد أعلن تولي أليكس ماكليش المدرب الاسكتلندي مهمة تدريب الفريق، وقدم المدرب في مؤتمرا صحفيا اليوم.

وقال شيكابالا في المؤتمر الصحفي: "أشكر محمد صلاح على تحمله مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة الصعبة السابقة، ونحن جميعا ممتنون له".

شيكابالا أتم "وأقول لماكليش أننا سعداء بحضوره، وسنبذل قصارى الجهد للظهور معه بشكل جيد وحصد البطولات معا مرة أخرى".

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