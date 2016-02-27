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طبيب الأهلي: انتهت ألام وليد سليمان

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طبيب الأهلي: انتهت ألام وليد سليمان طبيب الأهلي: انتهت ألام وليد سليمان

أكد خالد محمود طبيب الأهلي جاهزية وليد سليمان لقيادة الفريق الأحمر أمام بتروجيت يوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة.

وليد سليمان فاز بهدفين نظيفين على سبورت أكاديمي في مباراة ودية شهدت عودة وليد سليمان للمستطيل الأخضر إثر تعافيه من الإصابة.

بعد المباراة أكد خالد محمود أن "حاوي" الأهلي بات جاهزا للعودة إلى قائمة الفريق وخوض المباريات بعدما خاض لقاء سبورت أكاديمي بدون أن تعاوده الآلام.

وكان عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" رئيس قطاع الكرة في الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني قد اعتمد على رمضان صبحي وعبد الله السعيد مع مؤمن زكريا في مركز صانع الألعاب مع غياب سليمان.

في الإطار ذاته أكد طبيب الأهلي أن محمد نجيب جاهز لمباراة بتروجيت بعد نجاح جلسات العلاج التي يخضع لها للتخلص من آلام الظهر.

كذلك حسين السيد قادر على مواجهة بتروجيت يوم الأربعاء في الدوري كون إصابته بكدمة خفيفة في الكاحل غير مؤثرة.

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