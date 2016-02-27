مرتضى منصور: طالما الألتراس يتواجد.. سيظل الأمن متحكما في تحديد ملاعب المباريات

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه على استعداد لخوض مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربي في أي ملعب يستقر عليه الأمن.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

ولم تستقر قوات الأمن إلى الآن على ملعب المباراة إما ملعب السلام أو استاد السويس.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للصحفيين عقب نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لتقديم أليكس ماكليش مدرب الفريق الجديد: "طالما أن الألتراس موجودون، فلابد أن يكون تحديد ملعب المباراة من اختصاص الأمل".

مرتضى أتبع "مستعدون لملاقاة الإنتاج الحربي على أي ملعب حسبما يقرر الأمن القرار الأصلح".