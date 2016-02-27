يول يشاهد الأهلي وبتروجيت في برج العرب بعد موافقة الأمن

وافقت وزارة الداخلية على خوض الأهلي مباراته يوم الأربعاء ضد بتروجيت في الاسبوع 20 من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

المباراة ينظمها الأهلي وطلب خوضها في برج العرب، رافضا اللعب على استاد بتروسبورت.

ووافق الأمن على طلب الأهلي بحسب ما أكده عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـfilGoal.com.

ويبحث الأهلي عن العودة لطريق الانتصارات بعد 3 تعادلات مع طلائع الجيش ثم غزل المحلة ومؤخرا المصري البورسعيدي.

ويستعد الأهلي لمنح مقعد المدير الفني للهولندي المخضرم مارتن يول الذي وقع على عقد يربطه بالشياطين الحمر لعام ونصف.

ويحضر يول إلى مصر لمتابعة اللقاء تمهيدا لتسلمه المسؤولية ليكون ثالث مدربي الأهلي هذا الموسم بعد جوزيه بيسيرو وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقيه.