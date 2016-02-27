عبد الحفيظ: لم نفاوض شوقي السعيد ونحترم تعاقدات الأندية الأخرى

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي دخول الفريق في أي مفاوضات لضم شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي خلال الصيف المقبل.

ويرتبط شوقي السعيد بعقد مع الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين: "لم نفاوض شوقي السعيد نهائيا، ونركز حاليا على ارتباطاتنا".

عبد الحفيظ أتبع "نحترم تعاقدات الأندية الأخرى مع لاعبيها، وحين نفاوض اللاعبين يكون عبر القنوات المشروعة".

ومن جهة أخرى، نفى سيد عبد الحفيظ أن يكون قد وقع أي عقوبات جديدة على عماد متعب مهاجم الفريق، وأكد أن متعب كان يعاني من أزمة صحية خلال الفترة الماضية وتغيب بسببها عن التدريبات بعلم طبيب الفريق الذي كان يتابع حالته ثم عاد وانتظم في التدريبات بشكل طبيعي.