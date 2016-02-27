عظيمة يعدد مكاسب الأهلي عقب اللقاء الودي: وارد أن نغير التشكيل أمام بتروجيت

عدد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي مكاسب الفريق من مباراته الودية أمام سبورت أكاديمي والتي أقيمت اليوم السبت.

وفاز الأهلي وديا بهدفين نظيفين سجلهما وليد سليمان وسعد سمير.

وقال عظيمة لـFilGoal.com بعد المباراة: "كانت فرصة جيدة للاطمئنان على حالة بعض اللاعبين مثل عماد متعب وجون أنطوي ووليد سليمان".

وليد سليمان عاد للمباريات بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وعماد متعب كذلك إثر خروجه من حسابات الأهلي قبل مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن.

وتابع عظيمة "وليد سليمان عاد للخدمة. ومتعب حصل على عدد كبير من الدقائق. كل هذه مكاسب حققها الفريق".

وجاءت المباراة في إطار استعداد الفريق الأحمر لمواجهة بتروجيت يوم الأربعاء في الدوري المصري.

فهل من تألق اليوم قد يحصل على فرصة أمام بتروجيت؟

يجيب عظيمة "ربما يتم تعديل التشكيل".

الأهلي يبحث عن العودة لطريق الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية مع طلائع الجيش وغزل المحلة والمصري البورسعيدي.