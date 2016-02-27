أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عظيمة يعدد مكاسب الأهلي عقب اللقاء الودي: وارد أن نغير التشكيل أمام بتروجيت

Google+ Print
عظيمة يعدد مكاسب الأهلي عقب اللقاء الودي: وارد أن نغير التشكيل أمام بتروجيت عظيمة يعدد مكاسب الأهلي عقب اللقاء الودي: وارد أن نغير التشكيل أمام بتروجيت

عدد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي مكاسب الفريق من مباراته الودية أمام سبورت أكاديمي والتي أقيمت اليوم السبت.

وفاز الأهلي وديا بهدفين نظيفين سجلهما وليد سليمان وسعد سمير.

وقال عظيمة لـFilGoal.com بعد المباراة: "كانت فرصة جيدة للاطمئنان على حالة بعض اللاعبين مثل عماد متعب وجون أنطوي ووليد سليمان".

وليد سليمان عاد للمباريات بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وعماد متعب كذلك إثر خروجه من حسابات الأهلي قبل مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن.

وتابع عظيمة "وليد سليمان عاد للخدمة. ومتعب حصل على عدد كبير من الدقائق. كل هذه مكاسب حققها الفريق".

وجاءت المباراة في إطار استعداد الفريق الأحمر لمواجهة بتروجيت يوم الأربعاء في الدوري المصري.

فهل من تألق اليوم قد يحصل على فرصة أمام بتروجيت؟

يجيب عظيمة "ربما يتم تعديل التشكيل".

الأهلي يبحث عن العودة لطريق الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية مع طلائع الجيش وغزل المحلة والمصري البورسعيدي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع