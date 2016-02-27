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الجنح تؤجل محاكمة تيمور السبكي لـ 5 مارس للإطلاع

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الجنح تؤجل محاكمة تيمور السبكي لـ 5 مارس للإطلاع الجنح تؤجل محاكمة تيمور السبكي لـ 5 مارس للإطلاع

تيمور السبكي – أرشيفية

قررت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر تأجيل محاكمة تيمور السبكي، أدمن صفحة يوميات زوج مطحون لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، لجلسة 5 مارس للاطلاع على المستندات.

وكان المتهم اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بما قاله في برنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc ، ولم يشكك في صحة الـ”cd” الخاص بها، ولكنه أنكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد، وأن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ.

وأضاف المتهم أنه قال تلك التصريحات بناء على الرسائل التي تأتي له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، ولم ينكر المتهم أنه ذكر أن نسبة 45 % من النساء اللاتي يسافر أزواجهن للخارج من الممكن أن ينحرفوا، حيث قال “أنا مقولتش إن نساء الصعيد منحرفات أو إنهن بيخونوا أزواجهن، أنا قولت ممكن ينحرفن ومش معنى الانحراف إنهم يمشوا في الحرام، أنا قصدت لو كلموا شخص غريب في التليفون أو عبر أي وسيلة تواصل”.

وواجهه المستشار أحمد عبد الباقي، عندما سأله الإعلامي خيري رمضان عن أن هناك 8 ملايين مغترب في الخارج معنى ذلك أن كل هؤلاء يخونهم زوجاتهن، فلم يعقب على ذلك وإنما قال إنه لم يقصد عدد كل من يسافر أزواجهن للخارج، وإنما المتابعين لصفحته على “فيس بوك”، ويقومون بمراسلته عبر صفحته، وعندما سئله رئيس النيابة عن أنه اذا افترضنا أن 45 % من عدد السيدات المنضمين لصفحتك البالغ عددهم مليون و250 ألف متابع، معنى ذلك أنك تقصد نصف مليون سيدة، لكنه أنكر أنه يقصد هذا العدد بأكمله، وإنما من تقمن بمراسلته.

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