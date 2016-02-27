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كوريا الشمالية تطور سلاحاً مضاداً للدبابات وسط توتر الأوضاع

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كوريا الشمالية تطور سلاحاً مضاداً للدبابات وسط توتر الأوضاع كوريا الشمالية تطور سلاحاً مضاداً للدبابات وسط توتر الأوضاع


> كشفت وسائل الاعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت النقاب عن أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يتابع اختبار إطلاق النار من سلاح جديد مضاد للدبابات ، وسط توتر متزايد مع العالم الخارجي بسبب برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

ويزعم كيم أن مدى قاذفة الصواريخ المحمولة الموجهة بالليزر هو الأطول في العالم وأنها تتسم ” بنفس درجة دقة بندقية قناص”، كما أن لها القدرة على اختراق الدروع وقوتها التدميرية رائعة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالي فى نسختها الإنجليزية إن كيم “أشار بارتياح كبير إلى أنه حتى الدبابات التي تتسم بتصفيح خاص لدى الأعداء الذين يفاخرون بقدرتها على المناورات وبقدراتها النارية، تتحول إلى “يقطينة” مسحوقة أمام سلاحنا المضاد للدبابات”.

وأضافت أن كيم أصدر أوامره بالبدء في إنتاج السلاح الجديد بكميات كبيرة ونشره في الوحدات الحدودية للقوات المسلحة للبلاد.

وجاء التقرير الأخير حول تفقد كيم للسلاج الجديد، بعدما كشفت الولايات المتحدة عن النقاط الرئيسية في مشروع قرار لتشديد عقوبات ضد كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية رابعة وإطلاق صاروخ طويل المدى في الأسابيع الأخيرة.

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