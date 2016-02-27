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تأجيل محاكمة رئيس شركة «أونست» للغد

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تأجيل محاكمة رئيس شركة «أونست» للغد تأجيل محاكمة رئيس شركة «أونست» للغد

رئيس شركة «أونست» للغد

قررت دائرة جنح دار السلام بمحكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة إكرامي الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونست”، المتهم بالنصب على المواطنين إلى جلسة الغد 28 فبراير.

وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة “أونست”عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

وكان قد تقدم 27 من المجني عليهم ببلاغات للنيابة العامة يتهمون فيها الصباغ بالنصب عليهم.

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