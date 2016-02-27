مجلس الأعمال المصري الياباني يوقع 16 اتفاقية أثناء زيارة الرئيس السيسى

أعلن مجلس الأعمال المصري الياباني برئاسة المهندس إبراهيم العربي انه سيتم توقيع 16 اتفاقية بين رجال الأعمال اليابانيين ونظرائهم المصريين خلال المنتدي الاقتصادي والاستثماري المشترك الذي سيتم تنظيمه 2 مارس المقبل في طوكيو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .. مشيرا إلي أن المنتدي الاقتصادي سيتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الياباني وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) .. وان الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين رجال الأعمال في البلدين ستكون بالإضافة إلي الاتفاقيات التي ستتم بين الحكومتين في مقر الحكومة الياباني أثناء زيارة الرئيس .

وأشار العربي في بيان له اليوم إلي ان عدد المشاركين من رجال الأعمال اليابانيين في المنتدي والذين تأكد حضورهم حتي الآن 300 رجل أعمال متوقعا زيادتهم خلال الايام القليلة القادمة وقبل زيارة الرئيس مباشرة بينما وصل عدد رجال الاعمال المصريين المشاركين الي 45 رجل اعمال بجانب الوفد الحكومي الرسمي ..لافتا الي ان المجلس سيعقد اجتماعة السنوي العاشر في نفس يوم المنتدي الاقتصادي.

وتوقع العربي أن تساهم زيارة الرئيس لليابان في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية الي السوق المحلي حيث تعد دعما كبيرا علي مستوي كافة الأصعدة خاصة الصعيد الاستثماري ولذلك يتطلع المجلس للاستفادة منها بجذب أكبر عدد من الشركات اليابانية للاستثمار بالسوق المحلي في المشروعات المطروحة حاليا للاستثمار خاصة محور قناة السويس لافتا الي ان المنتدي الذي سيتم تنظيمه مخطط له إن يكون الأكبر من نوعه ولم تشهده زيارة رئاسية مصرية لليابان على مدار الـ 16 عاما الماضية .

وقال إن زيارة الرئيس لليابان تمثل أهمية خاصة لانها تأتى في مرحلة هامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولذلك يتم التخطيط لتحقيق أكبر استفادة منها منذ فترة طويلة لدعم التعاون المصري الياباني بشكل شامل في المرحلة القادمة .

وأشار العربي إلي أنه من أهم الصادرات المصرية إلى اليابان( الغاز الطبيعى المسال ، المنتجات البترولية ، الملابس الجاهزة ، السجاد وأغطية الأرضيات ، النباتات الطبية والعطرية ، القطن ، الخضروات المجففة (خاصة البصل) ، منتجات الصناعات الغذائية (المربى – الفراولة المجمدة – البطاطس المجهزة – القهوة سريعة التحضير ) ، السيراميك ..بينما أهم الواردات المصرية من اليابان تتمثل في ( السيارات والجرارات ، المراجل والآلات ، أجهزة كهربائية ، مصنوعات حديد وصلب، أدوات ومعدات التصوير السينمائى والفوتوغرافى والبصريات ، البلاستيك ومصنوعاته ، الحديد والصلب ، الكيماويات العضوية ،بالإضافة إلى أسماك الماكريل).