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داعش يشن هجوما على مناطق "تل أبيض" وريف "الرقة" بسوريا

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داعش يشن هجوما على مناطق "تل أبيض" وريف "الرقة" بسوريا داعش يشن هجوما على مناطق "تل أبيض" وريف "الرقة" بسوريا

شن مسلحون من تنظيم داعش الإرهابى هجوما بالأسلحة الثقيلة عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة بسوريا، وذلك على مناطق "تل أبيض" وبعض المناطق التابعة لريف "الرقة" الواقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى بزعامة صالح مسلم مقابل بلدة "آقجة قلعة" التابعة لمدينة "أورفة" بجنوبى تركيا.

وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية اليوم السبت أن قوات الأمن التركية رفعت تدابيرها الأمنية حول المناطق الحدودية القريبة من مناطق الاشتباكات، وخاصة على إثر تصاعد قلق سكان بلدة "آقجة قلعة" جراء ارتداد أعداد كبيرة من الرصاص العشوائى من الجانب السورى إلى البلدة، وهو ما أدى قبل ذلك إلى مقتل وإصابة عدد من مواطنيها.
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