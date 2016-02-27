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المرصد السورى: وقف إطلاق النار لم يتعرض لأى خروقات كبرى تذكر

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المرصد السورى: وقف إطلاق النار لم يتعرض لأى خروقات كبرى تذكر المرصد السورى: وقف إطلاق النار لم يتعرض لأى خروقات كبرى تذكر

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن وقف إطلاق النار فى سوريا بين المعارضة وقوات النظام الذى دخل حيز التنفيذ ليلة أمس، لم يتعرض لأى خروقات كبرى تذكر.

وقال رامى عبدالرحمن مدير المرصد- الذى يتخذ من لندن مقرا له فى اتصال هاتفى مع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" السبت، "إن الهدوء ساد أغلب جبهات القتال فى سوريا، لافتا إلى أن هذا لا ينفى سقوط بعض القذائف ورشقات من اطلاق النار فى ريف حمص الشمالى والغوطة الشرقية"، فيما من جهتها قالت السورية "إنها علقت غاراتها الجوية استجابة للهدنة".

يشار إلى أن الهدنة لا تشمل تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات المدرجة فى قائمة مجلس الأمن الدولى للإرهاب.

وحث المبعوث الأممى لدى سوريا ستيفان دى ميستورا ليلة أمس على ضبط النفس عند ردع أى اندلاع جديد للقتال.

جير بالذكر أن الولايات المتحدة وروسيا ستتولى مراقبة وقف العمليات القتالية عن طريق مراكز فى واشنطن وموسكو وعمان ومدينة اللاذقية السورية ومقر الأمم المتحدة فى جنيف، وفى حالة نشوب قتال ستخطر الولايات المتحدة وروسيا الدول الأخرى التى تدعم عملية السلام.

وقد تبنى مجلس الأمن الدولى قبل ساعة واحدة من دخول الهدنة وقف العمليات القتالية حيز التنفيذ، قرارا يصادق على الاتفاق الأمريكى الروسى بشأن وقف الأعمال العدائية فى سوريا، ويطالب جميع الأطراف المعنية بتنفيذه.
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مصر 365

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