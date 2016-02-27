وزير العمل البحريني يصل للمشاركة في المؤتمر العربي بشرم الشيخ

وصل مطار القاهرة الدولي جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، صباح اليوم السبت، في زيارة لمصر يتوجه الي مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر العربى رفيع المستوى ، الذى يقام اليوم تحت عنوان “الأسرة العربية” فى ظل التغييرات المعاصرة والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية .

ويتناول المؤتمر على امتداد ٦ جلسات عمل عددا من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بالأسرة العربية والتغييرات الراهنة والمخاطر والتحديات التى تواجهها والفرص المتاحة لتطورها .

كما تناقش الجلسات أيضا كيفية تحقيق الأمان الأسرى للمجتمعات العربية فى ظل الصراعات الراهنة بعدد من الدول العربية وحالة عدم الاستقرار بها ، وكذلك الدور الذى من المفترض أن تلعبه الأسرة العربية فى ظل التحديات التى تواجهها ودور المجتمع المدنى المساند للأسرة فى هذا الخضم .

ويسلط المؤتمر الضوء على اولويات العمل الاجتماعى على المستوى العربى لما بعد عام 2015 وستعلن الجلسة الختامية أجندة عمل بعد تبنيها من الوزراء الحاضرين وذلك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاصة بالأسرة العربية.