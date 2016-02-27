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ميشال سليمان يستبعد استقالة الحكومة اللبنانية

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ميشال سليمان يستبعد استقالة الحكومة اللبنانية ميشال سليمان يستبعد استقالة الحكومة اللبنانية


> استبعد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان استقالة اللبنانية جراء الأزمة الحالية ..مشيرا إلى أن لبنان صمد خمس سنوات منذ بدء أزمات المنطقة .

وقال سليمان – في تصريح صحفي خلال زيارته لطرابلس شمالى البلاد ولقائه بعدد من قيادات المدينة – أنه منذ عام 2011 عندما بدأت الحوادث في المنطقة ، كان البعض يعتقد أن لبنان سينهار، إلا أن لبنان صمد خمس سنوات ولن ينهار ، مضيفا “لبنان لديه نقاط قوة كبيرة وعديدة من الواجب التمسك بها ، خاصة أن شعب لبنان يقبل بالشراكة، والمؤسسات الأمنية اللبنانية برهنت أنها أقوى من كل المؤسسات الأمنية الأخرى الكرتونية التي كانت في بعض الدول المجاورة “.

وقال سليمان “لا شك في أن النظام اللبناني المالي متين ومعزز بالانتشار اللبناني في المهجر”، واستدرك قائلا “نأسف أن موضوع الانتشار أصبح مزعزعا اليوم، ونتمنى أن تتوقف هذه المشكلة… نحن على ثقة أن اللبنانين عنصر فاعل أينما ذهبوا، ليس فقط في دول الخليج، بل في كل العالم وفي الدول الغربية وفي أمريكا اللاتنية وفي أفريقيا، ولا يمكن التعاطي مع هذه المسالة بسطحية”.

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