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استعجال تقرير الخبراء فى تضرر٣١ عمارة بمدينة نصر نتيجة الإهمال

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استعجال تقرير الخبراء فى تضرر٣١ عمارة بمدينة نصر نتيجة الإهمال استعجال تقرير الخبراء فى تضرر٣١ عمارة بمدينة نصر نتيجة الإهمال

محكمة – أرشيفية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عمر الفهمى، باستعجال تقرير لجنة خبراء مديرية الاسكان حول اهمال شركة المحمودية للمقاولات اثناء تنفيذها مشروع اسكان فى منطقة مؤسسة الزكاة ، مما تسبب فى تضرر 31 عمارة.

وأقر مسئولى الشركة في التحقيقات بالمخالفات وتعهدوا بإصلاحها، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من خبراء مديرية الإسكان للفحص والمعاينة، وإعطاء مهلة للشركة لتصليح ما أفسدته.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا يفيد قيام شركة المحمودية للمقاولات بارتكاب مخالفات جسيمة أثناء تنفيذها مشروع إسكان في منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، بقيمة تجاوزت الثلاثة ملايين جنيه في الصرف الصحى، مما تسبب في تضرر 31 عمارة بالمنطقة.

 

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