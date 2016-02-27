محافظ أسيوط: 49 ألف مستفيد من برنامج «تكافل وكرامة» خلال 2015

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، اليوم السبت، إن عدد الأسر التي تقدمت للاستفادة من برنامج ” تكافل وكرامة ” على مستوى المحافظة بلغ 114 ألف و879 مواطن خلال عام 2015 .

وأضاف الدسوقي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالي عدد الحالات المستفيدة فعليا 49 ألف و297 حالة، موضحا أنه تم تنفيذ البرنامج بـ 10 مراكز ومنها “البداري – ساحل سليم – الغنايم – صدفا – أبوتيج – منفلوط – ديروط – مركز الفتح ومدينة أسيوط الجديدة – مركز أسيوط – أبنوب “.

وأشار الدسوقي، الى أن الحكومة تضع في اعتباراتها كافة الحالات الانسانية وخاصة الاسر التي لا عائل لها والتي ليس لها اية مصادر دخل مؤكدا ان هناك حالات ربما تكون حصلت على المعاش دون وجه حق يتم التحقيق في احقيتها بالمعاش من عدمه وسوف يتم قطعه عند ثبوت عدم استحقاقهم منوها عن ان عينة عشوائية قد قامت بها مديرية التضامن الاجتماعي اظهرت عددا من الحالات غير المستحقة تم قطع معاشها فورا.

من جانبه، قال محمد فؤاد وكيل مديرية الشئون الاجتماعية، إن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي بها نسبة فقر مرتفعة وذلك طبقا لتقرير وزارة التضامن وسعيها المستمر في الوصول إلي أكثر الفئات احتياجا وتقديم الدعم المالي لهم.

وأشار إلى أن آليات المشروع تعتمد علي مشاركة بعض الجهات الحكومية متمثلة في “وزارة الداخلية – وزارة التربية والتعليم – وزارة الصحة – القومسيون الطبي – مكاتب البريد “، لافتا إلى أنه مصرح لبعض الجهات الدولية للمساهمة في البرنامج وتضم “البنك الدولي – اليونيسيف – البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة – هيئة تيرديزوم – برنامج الأغذية”.

وأضاف، أن البرنامج يتضمن مساعدة الفئات الفقيرة وكذلك كبار السن من 65 عامًا فأكثر أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة حيث يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم والحماية الاجتماعية طبقًا لمعايير الاستحقاق من عدمه ويحصل المستفيدون على مساعدة مالية من خلال الصرف الإلكترونى (الفيزا كارت ) ومن أهم شروط الالتحاق بالبرنامج ألا يكون أحد المتزوجين متعاقد ومؤمن عليه بأي عمل حكومي أو خاص بالاضافة الي انه لا يعمل بالقطاع الحكومي وألا تمتلك الأسرة حيازة زراعية تزيد عن نصف فدان.