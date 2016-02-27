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موسكو تعلق غاراتها الجوية في سوريا دعما لقرار مجلس الأمن ببدء الهدنة

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موسكو تعلق غاراتها الجوية في سوريا دعما لقرار مجلس الأمن ببدء الهدنة موسكو تعلق غاراتها الجوية في سوريا دعما لقرار مجلس الأمن ببدء الهدنة


> أعلن رئيس دائرة العمليات لدى الأركان العامة الروسية الفريق سيرجي رودسكوي اليوم  السبت عن تعليق الغارات الجوية على مواقع المسلحين ليوم واحد ، دعما لقرار مجلس الأمن ببدء الهدنة في سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رودسكوي قوله ” تقرر اليوم تعليق غارات طائراتنا الحربية بما فيها الاستراتيجية على مواقع المسلحين في سوريا ، نظرا لصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعم للبيان الروسي الأمريكي المشترك حول الهدنة في سوريا، وتفاديا لحدوث الأخطاء خلال القصف” .

وأشار المسئول العسكري الروسي إلى أن العمل في الوقت الراهن مستمر على مقارنة البيانات الأمريكية بما لدى الجانب الروسي من بيانات حول الفصائل المسلحة على الأرض في سوريا.
> و كشف رودسكوي عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت مركزا في عمان لمتابعة الهدنة على غرار المركز الروسي في قاعدة حميميم باللاذقية.

وأضاف رودسكوي أن ممثلين عن وزارة الدفاع يعملون مع الوفد الروسي في جنيف ، لتسهل التفاعل بين المراكز في حميميم وعمان وموسكو وواشنطن، كما أقامت جنيف خط اتصالات ساخنا”.

وفي سياق متصل ، أفاد رودسكوي بأنه تم تسليم 2.5 طن من المساعدات الإنسانية خلال اليومين الماضيين ، إلى مناطق في محافظة اللاذقية وحمص وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار .

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