السفير بدر عبد العاطى يلتقى الجالية المصرية فى فرانكفورت

استعرض الدكتور بدر عبدالعاطى سفير جمهورية مصر العربية فى ألمانيا خلال لقائه أبناء الجاليه المصريه فى فرانكفورت التحديات الراهنة التى تواجه مصر فى الداخل والخارج، مؤكدًا أن مصر سوف تنهض لا محاله رغم كل العقبات والتحديات التى تواجهها.

وشدد على ان القيادة السياسية تسير بخطى ثابته نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتحديات الكبيرة.

كما أكد السفير المصرى على أهمية تطوير منظومة التعليم والتعليم الفنى على وجه الخصوص .

ونوه إلى أن كل مايدور فى المجتمع المصرى الآن من سلبيات فى طريقها الى حلول جذرية وايجابيات نبنى عليها للمستقبل مما يعطى ثقه وأمل أننا نسير فى الاتجاه الصحيح .

كما استمع “عبد العاطى” إلى آراء ومشاكل الجالية المصرية فى المانيا فى حوار ساده الحب والحرص على مصالح الوطن فى الداخل والخارج .. وقد أبدى الجميع سعادتهم بالحواروالتواصل مع السفاره المصريه ووعد سيادته بتذليل كافه العقبات وتبني كافه الأفكار البناءه التى تخدم مصالح المصريين فى الداخل والخارج .