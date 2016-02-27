أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السفير بدر عبد العاطى يلتقى الجالية المصرية فى فرانكفورت

Google+ Print
السفير بدر عبد العاطى يلتقى الجالية المصرية فى فرانكفورت السفير بدر عبد العاطى يلتقى الجالية المصرية فى فرانكفورت

السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية

استعرض الدكتور بدر عبدالعاطى سفير جمهورية العربية فى ألمانيا خلال لقائه أبناء الجاليه المصريه فى فرانكفورت التحديات الراهنة التى تواجه مصر فى الداخل والخارج، مؤكدًا أن مصر سوف تنهض لا محاله رغم كل العقبات والتحديات التى تواجهها.

وشدد على ان القيادة السياسية تسير بخطى ثابته نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتحديات الكبيرة.

كما أكد السفير المصرى على أهمية تطوير منظومة التعليم والتعليم الفنى على وجه الخصوص .

ونوه إلى أن كل مايدور فى المجتمع المصرى الآن من سلبيات فى طريقها الى حلول جذرية وايجابيات نبنى عليها للمستقبل مما يعطى ثقه وأمل أننا نسير فى الاتجاه الصحيح .

كما استمع “عبد العاطى” إلى آراء ومشاكل الجالية المصرية فى المانيا فى حوار ساده الحب والحرص على مصالح الوطن فى الداخل والخارج .. وقد أبدى الجميع سعادتهم بالحواروالتواصل مع السفاره المصريه ووعد سيادته بتذليل كافه العقبات وتبني كافه الأفكار البناءه التى تخدم مصالح المصريين فى الداخل والخارج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"