ضبط أغذية أطفال وجمبرى منتهى الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

>شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة حملة تموينية مكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور، مما يضر بالصحة العامة.>أسفرت الحملة عن ضبط 775عبوة جمبرى مقشر منتهى الصلاحية، و720كيس سناكس منتهى الصلاحية، وطن فول سودانى بدون بيانات. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالضبط.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "وائل.م.ع" – 35سنة – مقيم قرية طوخ طنبشا – مركز بركة السبع – المنوفية، لإنشائه مصنع بدون ترخيص بشارع الجمهورية فى مدينة السنطة بمحافظة الغربية، لتصنيع أغذية الأطفال "سناكس" وباستهداف المصنع تم ضبط 3120 كيس أغذية أطفال منتهى الصلاحية و300 كرتونه فارغة معدة للتعبئة فى المحضر 4869جنح مركز السنطة لسنة 2016.

>وأيضا تم ضبط "سامح.ا.ط" – 39سنة – صاحب محل لتعبئة الفول السودانى بقرية ميت غزال – مركز السنطة – مقيم قرية شبرا ابيل – دائرة المركز وباستهداف المصنع تم ضبط طن سودانى بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الادمى فى المحضر 4870جنح مركز السنطة لسنة 2016 كما تم ضبط "على.ا.م" – صاحب محل اسماك بشارع مصطفى الجندى بندر زفتى والمدير المسئول يدعى "سعد .ع.ع" – 38سنة وبحوزتهما 775عبوة جمبرى مقشر وزن العبوة 300جرام منتهى الصلاحية فى المحضر 8702جنح مركز زفتى لسنة 2016 تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.