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القبض على 4 عاطلين لتورطهم فى سرقة المساكن والسيارات بالجيزة

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القبض على 4 عاطلين لتورطهم فى سرقة المساكن والسيارات بالجيزة القبض على 4 عاطلين لتورطهم فى سرقة المساكن والسيارات بالجيزة
ألقت مباحث الجيزة، اليوم، السبت، القبض على عاطل لتخصصه فى سرقة المساكن بمنطقة الدقى، وضبط بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 سرقة مساكن، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كما تم القبض على عاطلين بمنطقة العجوزة لتخصصهما فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب باستخدام عتلة حديدية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 حوادث سرقة وأرشدا عن أماكن إخفائهما للمسروقات، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

ونجح رجال المباحث فى ضبط لاتهامه بسرقة متعلقات السيارات، وبإعداد كمين للمتهم بمنطقة الدقى تمكن الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 حوادث سرقة سيارات، وأرشد عن مكان إخفائه المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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