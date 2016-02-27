إنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق سيارة مواد بترولية بطريق الواحات

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق بسيارة محملة بالمواد البترولية، مما أسفر عن تفحم جزء منها دون وقوع إصابات.

>تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد بترولية فى الطريق الإقليمى المتفرع من طريق الواحات، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين نشوب الحريق بكبينة سيارة نقل الإسكندرية بالمقطورة ملك شركة للنقل فى الإسكندرية، محملة بــ40 طن سولار قادمة من الإسكندرية إلى الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائى نتج عنه احتراق الكابينة بالكامل، ولم ينتج عنه أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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