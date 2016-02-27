نيابة البساتين تستعجل تقرير تحليل المخدرات للسائق المتسبب فى قتل شخصين خطأ

أمر أحمد عزت مدير نيابة البساتين باستعجال التقرير الطبى حول تحليل المخدرات لسائق سيارة نقل متهم بقتل خطأ لـشخصين وإصابة 24 آخرين، عقب تصادمه بسيارات أخرى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة أبراج سما.

تلقت غرفة عمليات المرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفورانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة المركبات، كما انتقل اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية إلى المكان لإطفاء السيارات التى إشتعلت بها النيران.

>وتسبب الحادث فى مصرع شخصين وإصابة 24 أخرين، وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة ومناظرة الجثث والمصابين وأمرت بحبس سائق سيارة النقل 4 أيام على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى تحريات المباحث، عقب إنكاره ارتكابه للواقعة، فيما أكد شهود العيان أنه هو المتسبب الاول فى حادث التصادم.

يذكر أن دائرة جنح مستأنف البساتين بمحكمة جنوب القاهرة ، قررت قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيل السائق المتهم بكفالة 20 ألف جنيه. وقضت المحكمة باستمرار تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة تحقيقات النيابة العامة.