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القبض على رجل أعمال يدير مسكنه للأعمال المنافية للآداب بالعياط

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القبض على رجل أعمال يدير مسكنه للأعمال المنافية للآداب بالعياط القبض على رجل أعمال يدير مسكنه للأعمال المنافية للآداب بالعياط
ألقت مباحث الجيزة القبض على رجل أعمال، لاتهامه بإدارة مسكنه لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستضافة راغبى المتعة بالعياط، وتم ضبط اثنين من الراغبين فى ممارسة الرذيلة وسيدتين.

ووردت معلومات لضباط مباحث العياط، تفيد قيام بعض الأشخاص بأعمال منافية للآداب العامة بإحدى الشقق التابعة لدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة وضبط مالكها "رجل أعمال" سابق اتهامه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه الهارب فى 6 قضايا ضرب وتبديد، وعثر بحوزته على قطعة من مخدر الحشيش، كما تم ضبط عاملين وسيدتين.

وبمواجهة رجل الأعمال اعترف بإدارته مسكنه للأعمال المنافية للآداب العامة وحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطى، فتم إخطار اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.
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