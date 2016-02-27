أهالى الجيزة يضبطون عاطلا استولى مع 4 آخرين على 310 ألف جنيه من شقة طالب

كتب بهجت أبو ضيف

اقتحم 4 عاطلين شقة طالب بالجيزه وهددوه بالأسلحة النارية والبيضاء، واستولوا منه على مبلغ 310 الف جنيه خاص بوالده وفروا هاربين، الإ أن الأهالى طاردوهم وتمكنوا من ضبط أحدهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

>تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا من الأهالى بضبط لص عقب اقتحامه وآخريين شقة طالب بدائرة قسم الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم المضبوط "عاطل" ضبط بحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف أمام المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم الجيزة أنه و3 عاطلين أخرين اقتحموا شقة الطالب، واستولوا على مبلغ 310 ألف جنيه بتحريض من اثنين من أقارب الطالب وأضاف أن النقود المستولى عليها بحوزة المتهمين الهاربين.

>وبسؤال الطالب المجنى عليه أكد أن والده احتفظ بالنقود بحوزته استعدادا لشراء قطعة أرض، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

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