بالصور.. ضباط وأفراد شرطة الترحيلات فى مطروح ينظمون حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أمن مطروح، برئاسة السيد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم السبت، حملة لتبرع الضباط والأفراد بقسم شرطة الترحيلات بالدم، بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح.

و قال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن هذه الحملة تأتى فى إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة إلى التواصل المجتمعى والسعى نحو تحقيق أكبر قدر من المشاركة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع.

وأضاف أنه سبق تنظيم حملات مماثلة للتبرع بالدم فى مواقع شرطية أخرى، وسيتم مواصلة الحملات فى باقى المواقع الشرطية، استجابة لرغبة ضباط وأفراد الشرطة، تفعيلا للدور الإنسانى بالإسهام فى إنقاذ حياة المرضى والمصابين.



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